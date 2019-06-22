22 Haziran 2019 09:39 | Cumartesi
Kırbaçlı vahşette yeni gelişme
Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul'da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi B.T. (21), 5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla darp ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.
İddiaya göre olay şöyle gelişti: B.T., 15 Kasım günü okulun bahçesinde gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki 8 öğrenciyi okulun soyunma odasına götürdü.
Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etti.
Durumu ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneden darp raporu alıp B.T.'den şikayetçi oldu.
Mahkemeye çıkarılan B.T., "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
Sabah
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