Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü

Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Ş.T ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, silahıyla ateş ederek Ş.T'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.T. yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.