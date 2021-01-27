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27 Ocak 2021 Çarşamba 18:46:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 18:46:00

Kıraathane değil kitap müdavimi

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İlkokuldan sonra okuyamayan 67 yaşındaki Ali Kayakutlu, elinden kitabı hiçbir zaman düşürmedi. Besicilik yapan Ali Dede, kimi zaman traktörün römorkunda kimi zaman da hayvanların yanında kitabını okuyor. Ali Dede, ‘Kıraathanede oyun oynamaktansa kendimi geliştiriyorum' diyor.

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi’nde, ilkokuldan sonra okula gidemeyen 67 yaşındaki besici Ali Kayakutlu, yaklaşık yarım asırdır elinden kitabını düşürmüyor. Yıllar önce ilçedeki kütüphaneye üye olan Ali Dede, geçen sürede kütüphanenin müdavimlerinden oldu. Salgın dolayısıyla kütüphaneye gidemeyen ve çiftliğinin yanına yaptırdığı küçük bir kulübede yaşamaya başlayan Ali Dede, hayvanlarla uğraşırken elinden kitabını da düşürmüyor.

DAHA ÇOK TARİHİ KİTAPLAR OKUYOR

Ali Dede, kimi zaman traktörün römorkunda kimi zaman da hayvanların yanında kitabını okuyor. Özellikle tarihi kitapları okuyan yaşlı adam, "Tarihi kitapları okuyunca, gözümde eskiler canlanıyor. Geçmişte insanlarımızın neler çektiğini daha iyi anlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez. Okumaktan büyük bir haz alıyorum. Kahvede oyun oynamaktansa kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor" dedi.

EN KÖTÜ ŞEY CAHİLLİK

Ali Kayakutlu, "Küçüklükten beri okumak bende bir ukteydi. 3 çocuğumu da okuttum. Şimdi hepsi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Oğlum yurtdışında bankacı. İki kızımdan biri öğretmen diğeri de banka müdürü. Benim oğlum dünyayı gezdi. Neden? İşte o diploma sayesinde. En kötü şey cahillik" dedi.

Etiketler : Ali Kayakutlu kitap Aydın
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