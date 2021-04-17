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17 Nisan 2021 Cumartesi 17:07:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 17:07:00

Kira garantili karavan dönemi

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Kovid-19 salgını, tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi. İstanbul'da karavan kiralama ve satışı yapan bir firma kira garantili karavan satışına başladı.

Kovid-19 salgını, tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi. İstanbul'da karavan kiralama ve satışı yapan bir firma kira garantili karavan satışına başladı. Böylece, yatırımcının piyasadan aldığı veya firmanın önerdiği karavan dönüşümüne uygun aracın satın alınmasıyla başlayan süreçte şirket, kira sözleşmesi kapsamında bu aracı müşterilere kiralıyor.

Etiketler : karavan kira pandemi koronavirüs
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