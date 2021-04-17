Kira garantili karavan dönemi

Kovid-19 salgını, tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi. İstanbul'da karavan kiralama ve satışı yapan bir firma kira garantili karavan satışına başladı. Böylece, yatırımcının piyasadan aldığı veya firmanın önerdiği karavan dönüşümüne uygun aracın satın alınmasıyla başlayan süreçte şirket, kira sözleşmesi kapsamında bu aracı müşterilere kiralıyor.

