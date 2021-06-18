Kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

Hasanlök Mahallesi'nden Tandır Mahallesi yönüne giden Uğur Özer'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin kına merasimine katılmak üzere ilçeye gittikleri öğrenildi.

Bu arada, gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez ise kaza haberinin ardından Nurdağı ilçesindeki fotoğraf çekimlerini yarıda bırakarak hastaneye gitti.