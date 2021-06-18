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18 Haziran 2021 Cuma 20:47:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 20:48:00

Kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, kına gecesine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Hafta sonu düğünleri yapılacak olan gelin ve damat, haberi alınca hastaneye yaralıları ziyarete gitti.

Hasanlök Mahallesi'nden Tandır Mahallesi yönüne giden Uğur Özer'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin kına merasimine katılmak üzere ilçeye gittikleri öğrenildi.

Bu arada, gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez ise kaza haberinin ardından Nurdağı ilçesindeki fotoğraf çekimlerini yarıda bırakarak hastaneye gitti.

Etiketler : kaza kına gecesi Hasanlök Mahallesi
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