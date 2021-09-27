VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden üçüncü doz aşısını oldu
EMA Moderna'nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor
Kimyasal yüklü tankerde yangın
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevi için hazırlanıyor
Türkiye'de bugün 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı
Kosova ile Sırbistan arasında kriz
Başkan Erdoğan: Tarihi bir adım atıyoruz
ABD'de koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı
Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'da saldırı
Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde
"ABD'nin casus uçağını düşürdük"
HDP'den Millet İttifakı'na rest!
Başkan Erdoğan duyurdu: her ilde devreye alınacak
KKTC'den Rum Başpiskoposun küstah çıkışına sert tepki
Öğretmen atama başvuruları başladı
İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a Türkiye şartı
Ambargolara yanıt olarak geliştirildi
"PKK en çok Süleyman Soylu'dan korkuyor"
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Ayasofya Camii'ndeydi
ABD'nin küstah S-400 sorusuna Başkan Erdoğan'dan yanıt
27 Eylül 2021 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 22:48:00

Kimyasal yüklü tankerde yangın

ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl'den Kütahya'nın Domaniç ilçesine giden sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına park etti, jandarma ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri, şoför kabinine de sıçrayan alevleri, asit dolu tanker kısmına ulaşmadan söndürdü.

Yangın sonucu tankerde hasar oluştu.

Etiketler : bursa kütahya domaniç İnegöl ilçesi asit yüklü tanker
Chris Pratt, Super Mario oluyor

Chris Pratt, Super Mario oluyor
İtalyan 'Hadise'si

İtalyan 'Hadise'si
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze

Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Gelinliğin üstüne maytap düştü

Gelinliğin üstüne maytap düştü
Hem patron hem solist

Hem patron hem solist
Adına su kuyusu açıldı

Adına su kuyusu açıldı
Savaş başlattı

Savaş başlattı
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet

Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Hayvansever Yağmur

Hayvansever Yağmur

EN ÇOK OKUNAN HABERLER