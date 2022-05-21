Kimsesizleri en iyi o anlar! Sevgisiyle koruyucu
Koruyucu aile yanında büyüyen Nevin Demir, ‘Hep bir aile eksikliği hissettim, iki oğlum vardı ama bir de kızım olsun istiyorum' dedi ve bir kız çocuğuna koruyucu anne oldu. Şimdi mutlu bir yuvası var.
AİLEDEN AYRI YAŞAMANIN HÜZNÜ
Bingöl'de yaşayan 22 yıllık evli Nevin-Yücel Demir çifti, örnek bir davranışa imza attı. Çocuk yaşta ailesinin maddi imkânsızlığından dolayı başka bir ailenin yanına verilen Nevin Demir, bir dönem ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldı. İlkokulu bitirdikten sonra biyolojik annesinin yanına giden Nevin Demir, yine maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece ilkokulu bitirebildi.
Koruyucu ailesi oldukları kızlarının şimdi kreşe gittiğini, şarkılar öğrenip dans ettiğini çok mutlu olduğunu söyleyen Nevin Demir, ''Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı'' dedi.
8 AY ÖNCE KIZLARINA KAVUŞTULAR
Daha sonra Yücel Demir ile tanışıp evlenen anne Demir, 2 erkek çocuk sahibi oldu. Hep bir kız çocuğu olmasını isteyen ve ailesiz büyüyen bir evlada sahip çıkmak isteyen Nevin Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. 'Koruyucu Aile' statüsü alan çift, yaklaşık 8 ay önce bir çocuğa koruyucu ailelik yapmaya başladı. Şimdi ailelerine yeni katılan kızlarına gözü gibi bakıyorlar.