AİLEDEN AYRI YAŞAMANIN HÜZNÜ



Bingöl'de yaşayan 22 yıllık evli Nevin-Yücel Demir çifti, örnek bir davranışa imza attı. Çocuk yaşta ailesinin maddi imkânsızlığından dolayı başka bir ailenin yanına verilen Nevin Demir, bir dönem ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldı. İlkokulu bitirdikten sonra biyolojik annesinin yanına giden Nevin Demir, yine maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece ilkokulu bitirebildi.

Koruyucu ailesi oldukları kızlarının şimdi kreşe gittiğini, şarkılar öğrenip dans ettiğini çok mutlu olduğunu söyleyen Nevin Demir, ''Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı'' dedi.

8 AY ÖNCE KIZLARINA KAVUŞTULAR



Daha sonra Yücel Demir ile tanışıp evlenen anne Demir, 2 erkek çocuk sahibi oldu. Hep bir kız çocuğu olmasını isteyen ve ailesiz büyüyen bir evlada sahip çıkmak isteyen Nevin Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. 'Koruyucu Aile' statüsü alan çift, yaklaşık 8 ay önce bir çocuğa koruyucu ailelik yapmaya başladı. Şimdi ailelerine yeni katılan kızlarına gözü gibi bakıyorlar.