Kimsesizin halinden kimsesiz anlar

Hatay'da, yetiştirme yurdunda büyüyen Gültekin Güneş (35), 9 yıl önce hayatını Gökşen Güneş ile birleştirdi. Yıllarca yurtta bir ailenin gelip kendisine koruyucu aile olmasını temenni eden ama o mutluluğu yaşayamayan Güneş, eşine yaşadıklarını anlattı. İlk çocuklarını dünyaya getiren eşinin de isteğiyle 2014 yılında koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etti.

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Yaklaşık 1 yıl sonra 6 yaşında bir erkek çocuğa evlerinin kapısını açan Güneş ailesinin, 3 yıl sonra da ikinci erkek çocukları dünyaya geldi. Güneş, 2019 yılında yine müracaat ederek 6 yaşında bir erkek çocuğu daha koruyucu aile olarak evlerine aldı. İki çocuğunun biyolojik babası Gültekin Güneş, koruyucu ailesi oldukları diğer iki çocuğuna da birbirlerinden ayırt etmeden babalık yapıyor.

İki çocuğa aile sıcaklığı vermenin mutluluğunu yaşayan Gültekin Güneş, "O zamanlar bizi almaya gelen aileler oluyordu. O dönemde içimizden birisini seçip götürüyorlardı. Biz alınmayınca üzülüyorduk. Bu durumu eşime anlatınca, 'Biz neden almayalım?' dedik ve başvurumuzu yaptık" diye konuştu.