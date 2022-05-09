Kimsesiz çocukların sesi

Yozgat'ta 3 aylıkken ablası ve ağabeyi ile birlikte devlet koruması altına alınan Sevda Akyüz, "Devletin Kızı Lülü", "Hangisi Senin Hikayen" kitapları ile yetiştirme yurdunda yetişen çocukların duygu ve hislerini kaleme alarak annelere öneriler sunuyor.



Kitaplarında yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde büyüyen çocukların duygularını anlatan Akyüz, devlete olan vefa borcunu ödemek için yüzlerce çocuk ve anne arasındaki iletişimin güçlenmesi için çaba gösterdiğini söyledi.