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09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:44:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:44:00

Kimsesiz çocukların sesi

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Yozgat'ta 3 aylıkken ablası ve ağabeyi ile birlikte devlet koruması altına alınan Sevda Akyüz, "Devletin Kızı Lülü", "Hangisi Senin Hikayen" kitapları ile yetiştirme yurdunda yetişen çocukların duygu ve hislerini kaleme alarak annelere öneriler sunuyor.

Yozgat'ta 3 aylıkken ablası ve ağabeyi ile birlikte devlet koruması altına alınan Sevda Akyüz, "Devletin Kızı Lülü", "Hangisi Senin Hikayen" kitapları ile yetiştirme yurdunda yetişen çocukların duygu ve hislerini kaleme alarak annelere öneriler sunuyor.

Kitaplarında yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde büyüyen çocukların duygularını anlatan Akyüz, devlete olan vefa borcunu ödemek için yüzlerce çocuk ve anne arasındaki iletişimin güçlenmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Etiketler : Kimsesiz çocukların sesi Devletin Kızı Lülü Sevda Akyüz
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