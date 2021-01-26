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26 Ocak 2021 Salı 10:28:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 10:28:00

Kilosu kadar tümörle dünyaya geldi

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Muş'ta yaşayan, Kadir ve Besrayi çiftinin kız bebeği, Elazığ'da gerçekleştirilen ameliyatla vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörden kurtuldu.

Annesi ameliyatlı olduğu, babası da şehir dışında bulunduğu için Elazığ'a yalnız getirilen bebeğin kilosu, operasyonun ardından 1 kilo 700 grama düştü.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastalığın 40 binde bir görüldüğünü belirterek, "Bebek, ambulans ile tek başına getirildi. Ameliyat ettik ve 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk. Hastamızı makineden ayırdık, kendi kendine nefes alıyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendi ağırlığında yük taşıyordu. 1 ay daha hastanemizde yatacak" dedi.

Etiketler : Fikret Ersöz Muş tümör
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