Kilosu kadar tümörle dünyaya geldi

Annesi ameliyatlı olduğu, babası da şehir dışında bulunduğu için Elazığ'a yalnız getirilen bebeğin kilosu, operasyonun ardından 1 kilo 700 grama düştü.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastalığın 40 binde bir görüldüğünü belirterek, "Bebek, ambulans ile tek başına getirildi. Ameliyat ettik ve 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk. Hastamızı makineden ayırdık, kendi kendine nefes alıyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendi ağırlığında yük taşıyordu. 1 ay daha hastanemizde yatacak" dedi.