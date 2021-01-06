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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 17:53:00

Kilo vermek isterken boksör oldu

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Avusturya'da doğan Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir'e dönen Dilara, çalışmalarını sürdürüp kısa sürede lisanslı sporcu oldu.

Bugüne kadar 69 kiloda çıktığı 3 profesyonel maçın ikisini nakavtla diğerini ise puanla kazanan Dilara Yücel, boksla birlikte hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Dilara Yücel, “Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek” dedi.

Tüm kadınlara boks yapmalarını tavsiye eden genç sporcu, şunları söyledi: “13 Şubat’taki dördüncü profesyonel maçım için hazırlanıyorum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası’nda dövüşeceğim. Kendimi fiziksel ve psikolojik olarak hazır hissediyorum. Çıkıp en iyi şekilde dövüşeceğime inanıyorum. Bir gün içerisinde 3-4 saat süren sabah ve akşam idmanı yapıyoruz. Tüm kadınlara boksa başlamalarını tavsiye ederim. Gerçekten bir kadın olarak içinize çok güzel bir öz güven hissi geliyor. Kendinizi çok emin hissediyorsunuz. Hiçbir şey için geç değil. Hayal kursunlar ve kurdukları hayali başarmak için ellerinden geleni yapıp, savaşsınlar. Ben öyle yaptım, öyle devam ediyorum.”

"AZMİYLE OLİMPİYATLARA KADAR GİDECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Antrenör Celal Olucak ise sporcusu Dilara Yücel’in azmiyle olimpiyatlara kadar gidebileceğini gösterdiğini kaydetti. Profesyonel boksun dayanıklılık ve kuvvet gerektiren bir branş olduğunu vurgulayan Olucak, “Dilara, azmiyle olimpiyata kadara gideceğini, ülkemizi, milli takımı ve bayrağımızı olimpiyatlarda çok rahat temsil edeceğini bana gösterdi. Profesyonel boks, dayanıklılık ve kuvvet gerektiren bir branş. Dilara bana profesyonel dövüşebileceğini söyledi. Ekim ayında ilk maçımızı yaptık. Kasım ve Aralık’ta da 2 maç yaptık. İkisini nakavtla bitirdi, son maçı puanla aldı. İnşallah 4’üncü maçını da Şubat ayında Ukrayna’daki büyük dövüş galasında yapacak. O galada dövüşmek her profesyonel boksöre nasip olmaz. Dilara, Türkiye’de ilk defa 17 yaşında 3’te 3 yapma başarısına ulaşan bir kadın boksör. Ayrıca, lisans çıkartılarak dövüşen ilk boksör. Dilara, Türk kadınının dünyada neler yapabileceğine en iyi örnek” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dilara Yücel boksör sporcu
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