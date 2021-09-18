Kezban Öğretmen'e Küresel Ödül

Kodaz, meslek lisesi öğretmeni olarak uluslararası bir organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Mesleğine başladığı günden beri kendisini eğitime adadığını belirten Kodaz, "Öğrencilerime daha fazla bilgi aktarmak, daha çok şey paylaşmak amacıyla arayışlara girdim ve drama, izcilik, NLP, eğitim koçluğu, yaşam koçluğu, müze eğitici eğitmenliği, finansal okuryazarlık gibi birçok farklı alanda kendimi geliştirici 50'den fazla eğitim aldım. Bu sayede alanım ya da alanım dışı ulusal ve uluslararası çalışmalarım oldu. Milli Eğitim Bakanlığında öğretim programlarının güncellenmesi çalışmalarında 34 dersin tasarımında görev aldım. Ders kitapları yazdım. Beni bu ödüle götüren bu gibi çalışmalarım oldu." dedi.



Kodaz, çalışmalarında öğrencilerinden ilham aldığını dile getirerek, "Yaptığım bütün çalışmalara baktığımda, arkasında öğrencilerimi görüyorum. Onların bitmek bilmeyen enerjileri beni her zaman kendimi geliştirmeye, onlara ilham olmaya itti. Öğrencilerimin dünyasında bir anlam yaratmak istiyorum. Ona hangi tohumları ekersem gelecekte mutlu bir birey olmasına katkı sağlayabileceğim konusundaki çabamla bu başarılar geldi." diye konuştu. İlk günden beri her öğrencisinin dünyasına yeni anlam katmayı hedef olarak belirlediğinin altını çizen Kodaz, şöyle devam etti: "Meslek liselerinin bana göre şöyle bir özelliği var, öğrenci meslek lisesine geldiğinde, o mesleği sizin duruşunuzdan, konuşmanızdan, ifadenizden, yaşama bakış açınızdan, yani tamamen sizden görüyor. Her insan bilgiyi unutabilir ama sizin ona hissettirdiğiniz duyguyu unutamaz. Atatürk'ün bize olduğu gibi ben de onlara ilham olmak, bilimin ışığında rehber olmak için çalıştım."

Kodaz, mesleki eğitimin önemine de dikkati çekerek, "Hem ekonomik kalkınma hem nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde meslek liseleri önemli. Bu anlamda aldığım ödülün hem okuluma hem de mesleki eğitimdeki bütün meslektaşlarıma ilham vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.