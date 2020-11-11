Keskin burunlar tatbikata devam ediyor

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yuvalarına dönen 5 köpek, burada eğitmenleriyle tatbikatlara devam ediyor. Köpeği Athos ile 4 yıldır birlikte çalışan Sadettin Aslanbek, "Hayatıma girdiği andan itibaren, stresli ömrümün stres savarı, yarı yolda bırakmayan yol arkadaşı ve bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim" dedi.



AFAD personeli Ali Riza Badem de, 10 aylık olan labrador cinsi köpeği "Mischa" ile 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Şu an arama eğitimi başlangıç aşamasında. Temel itaat eğitimleri devam ediyor. Sonrasında itaat, yönlendirme, çeviklik gibi ve tabii ki enkaz altında canlı insan arama eğitimleri aşamasına geçeceğiz. Çalışmalarımızın sonunda iyi bir arama köpeği olacağından eminim" dedi. Gürsu Erkandır da Şans adını verdiği ve iz takipte uzmanlaşan 6 yaşındaki köpeğiyle çok özel bağlarının bulunduğunu aktardı. Erkandır, "Aile dostumuz, evin altını üstüne getirdiği için ne yapacağını bilemediğini belirterek köpeği bana hibe etti. Köpeğimle aramda çok özel bir bağ var. Kulübesinden çıktığı andan itibaren gözlerini asla benden ayırmaz ama iz takibine başladığında da asla bana bakmaz. Onun bendeki yeri çok ayrı" şeklinde konuştu.