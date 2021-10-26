Model Deniz Akkaya, bir dönem yapmış olduğu "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" sözlerine Eser Yenenler'in "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, talihsiz bir açıklama olmuş" karşılığına cevap verdi. Akkaya, katıldığı bir programda komedyenin sözleri karşısında, "Kilo mevzusu erkekler ve ilişkiler üzerineydi. Bedenine acımasızca fast-food sıkıştırarak kendini bir nevi intihara sürükleyen bir adamla birlikte olmam söz konusu değil. Eser'inde söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil tam tersine tribünlere oynamak gerçekleri konuşan bir açıklamadır. Keşke herkes benim kadar cesur olsa!" dedi.