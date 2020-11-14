Keşfedilen mantara 'Türkiye' adı verildi

2015 yılında Kuşadası'nda toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe tescillendi. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye'ye atfen, 'Volvariella turcica' olarak belirlediklerini dile getirdi.

