14 Kasım 2020 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:57:00
Keşfedilen mantara 'Türkiye' adı verildi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü keşfedilerek bilim dünyasına tanıtıldı.
2015 yılında Kuşadası'nda toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe tescillendi. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye'ye atfen, 'Volvariella turcica' olarak belirlediklerini dile getirdi.