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14 Kasım 2020 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:57:00

Keşfedilen mantara 'Türkiye' adı verildi

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Kuşadası'nda yeni bir mantar türü keşfedilerek bilim dünyasına tanıtıldı.

2015 yılında Kuşadası'nda toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe tescillendi. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, bu türün dünyada ilk defa ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye'ye atfen, 'Volvariella turcica' olarak belirlediklerini dile getirdi.  

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