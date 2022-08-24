Kepçede hamakla tehlikeli eğlence

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan 2 işçi, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa bindi. Operatörün aracı çalıştırmasıyla hızla dönmeye başlayan işçiler, kepçeyi adeta bir salıncak gibi kullandı.

İşçilerin ölümü göze alarak yaptıkları sıra dışı eğlence görenleri şaşkına çevirdi. Çevredeki vatandaşlar bu anları endişe dolu gözlerle izlerken bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.