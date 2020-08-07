  • BIST
    1036.43
  • Dolar
    7,1551
  • Euro
    8,4695
  • Altın
    472,4940
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek
'Boncuk fasulye'de hasat başladı
Fransa'nın yaşadığı İslamofobik akıl tutulması'
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler!
Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var
Başkan Erdoğan: Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
Cephe hatları hazır: Emir bekliyorlar
Şişli'de alıkalmaz olay! Ortalığı birbirine kattı
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken ...
46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı
Macron'un Lübnan şovuna tokat gibi yanıt
İstanbullular dikkat! İkinci etabı başlıyor
Üreticilere 'yeşil altın'ı dalından değil, yerden toplama çağrısı
MSB'den flaş açıklama: 1 terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
Murat Boz'un acı günü!
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor
Arda Turan'a eskimeyen kulübü Galatasaray'dan büyük jest
Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
PKK'lı terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
İstanbul Valiliği'nden flaş koronavirüs kararı: Asker uğurlamaları yasaklandı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Otomobil pazarının lideri Renault oldu
Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
07 Ağustos 2020 Cuma 13:24:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 13:28:00

Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Şişli'de akılalmaz olay! Sevgilisi tarafından takside darp edilen turist kadın, taksicinin ihbarıyla kurtuldu. Polisi karşısında gören kadın turist, sevgilisinin gözaltına alındığını zannederek direndi. Polis tarafından ikna edilen turist çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'ta 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift bindikleri takside tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin yol boyunca süren tartışması bir süre kavgaya dönüştü. Erkek turistin sevgilisini darp ettiğini gören taksici, sokak üzerinde durarak engel olmaya çalıştı. Sevgililerin kavgasını ayıramayan taksici, polisi aradı.

 POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis, turist çiftin karşılıklı darp nedeniyle yaralı olduğunu görerek sağlık görevlilerine haber verdi. Erkek turistin polis tarafından ambulansa bindirilmesi sırasında, sevgilisinin gözaltına alındığını zanneden kadın, bir süre polise direndi.

Kadın turist, erkek arkadaşının kolundan tutarak polise vermek istemedi. Polis tarafından güçlükle ikna edilen kadın, yüzünde çizikler ve yara bulunan erkek arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

BU KEZ SEVGİLİSİNİ KORUMAYA BAŞLADI

Sevgilisinin gözaltına alınacağını görünce turist kadının polise direndiğini belirten Kenan Sarvant, "Karaköy'den almış turistleri. Biz gördüğümüzde burada duruyordu. İki sevgili vardı takside. Erkek olan, kız arkadaşını taksi içinde darp ederek dövmüş. Yüzü gözü kan içindeydi zaten. Taksici arkadaş da bunu görünce polisi arıyor. Araba içinde alkol de almışlar. Kadını dayak yemekten kurtarmış taksici. Ancak polis gelip, olaya müdahale edince bu kez sevgilisini korumaya başladı kadın" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER