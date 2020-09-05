Karısı boğazından bıçakladı! Eşini boğarak öldürdü

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05 Eylül 2020 Cumartesi 12:20:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 12:28:00

Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü

Kaynak: IHA

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece geç saatlerde tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanan Zülküf G., eşi Özlem G.'yi boğarak öldürdü. Özlem G.'nin daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Z.G. (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem G. (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem G. eline aldığı bıçakla Z.G.’yi boynundan bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan Z.G., Özlem G.’yi boğarak öldürdü.

SAATLER SONRA POLİSİ ARAYARAK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Z.G., sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğün itiraf etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özlem G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı halde evde bulunan Z.G. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri eşliğinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUKLARI UYURKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Özlem G.’nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Z.G. ve Özlem G.’nin daha önce de kavga ettikleri ve Özlem G.nin eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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