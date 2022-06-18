18 Haziran 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 18:00:00
Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu
Adana'da kekemeliği nedeniyle ailesinin "okuyamaz" diyerek çocuk yaşta fabrikaya çırak olarak gönderdiği Zeki Karaburç, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu.
Adana'da kekemeliği nedeniyle ailesinin "okuyamaz" diyerek çocuk yaşta fabrikaya çırak olarak gönderdiği Zeki Karaburç, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu. Azmiyle konuşma güçlüğünü yenen Karaburç, 3 üniversitede eğitim alıyor.