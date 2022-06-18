Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu

Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu

Adana'da kekemeliği nedeniyle ailesinin "okuyamaz" diyerek çocuk yaşta fabrikaya çırak olarak gönderdiği Zeki Karaburç, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu. Azmiyle konuşma güçlüğünü yenen Karaburç, 3 üniversitede eğitim alıyor.

