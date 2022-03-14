Kedilere yuva yapmak için evden çıkmış

Antalya Serik'te köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (10) babası Murat Pınar, olay yerine gittiğinde kızının "Ölmeyeceğim değil mi baba" diye sorduğunu söyledi. Anne Derya Pınar ise kızının boş arazide gördüğü çekmeceyi sokak kedilerine yuva yapmak istediği için evden çıktığını belirtti.