Kediler için kamu spotu

Kamu spotunda sürücülerin aracı çalıştırmadan önce kaputa vurmasının önemine değinen Hasan Kızıl, "Bunu yapmanız için dünyanın en uzun insanı olmanıza gerek yok. Haydi siz de kaputa vurun. Hayat kurtarın" diyerek sürücüleri uyardı. Hasan Kızıl, "Her yıl yüzlerce sevimli dostumuz araçların motorlarında sıkışıp hayatını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç oluyor veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerekiyor. Unutmayın, kaputa vurmanız demek, bir canın hayatını kurtarmak demektir" diye konuştu.

