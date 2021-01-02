  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0797
  • Altın
    452,9810
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu açıkladı: Çatır çutur devam
Milyonların gözü bu haberde! Maaş zamları belli oluyor
İsrail ordusu alarma geçti: Farklı ülkelerden saldırı hazırlığındalar
19 yılın en yüksek kazancı sağlandı
Azerbaycanlı subayın şehit olmadan önceki son sözü
Adana'da sıcak gelişme! Suçüstü yakalandılar
ABD'li isim saçmaladı! Sevr Antlaşması'nı istedi
Başkentte DEAŞ operasyonu: 'İbrahim' kod adlı terörist yakalandı
Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor
İngiliz The Guardian: Erdoğan 2021'in hikayesini yazacak
"Yeni virüslerle karşı karşıyayız"
Şarkıyla başlayan Türkçe aşkı
Meyve kasalarından sıcak yuva
Gram altın değerinde: Süpürge
Kediler için kamu spotu
7 bin lira için acı çekiyor
Bu bisiklet 8 bin dolar
Yüzdeki değişime anne yorumu
Yollarımız açık olsun
Alın yazım!
Pandemiden yeni bir şarkı
2021 benim yılım olacak
Kolunda 1 milyon TL taşıyor
02 Ocak 2021 Cumartesi 22:33:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 14:11:00

Kediler için kamu spotu

ABONE OL

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağlayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl ile 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27.5 santimetre uzunluğundaki elleri ve 36.5 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla 3 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sulan Kösen, kedilerin, ısınmak için girdikleri araçların motor bölümünde telef olmasına dikkat çekmek için kamu spotu çekti. 'Haydi siz de kaputa vurun, hayat kurtarın' sloganıyla çekilen kamu spotuna Derik Belediyesi de destek verdi.

Kamu spotunda sürücülerin aracı çalıştırmadan önce kaputa vurmasının önemine değinen Hasan Kızıl, "Bunu yapmanız için dünyanın en uzun insanı olmanıza gerek yok. Haydi siz de kaputa vurun. Hayat kurtarın" diyerek sürücüleri uyardı. Hasan Kızıl, "Her yıl yüzlerce sevimli dostumuz araçların motorlarında sıkışıp hayatını kaybediyor. Kurtulanlar da maalesef felç oluyor veya sakat kalıyor. İnsanlar arabalarını çalıştırmadan önce kaputa vurması gerekiyor. Unutmayın, kaputa vurmanız demek, bir canın hayatını kurtarmak demektir" diye konuştu.

Etiketler : mardin kamu spotu Guinness
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı

Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Sürprizler yolda

Sürprizler yolda
Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar
Orhan Baba da aşı olacak

Orhan Baba da aşı olacak
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında

Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Serdar Ortaç'a 50 liralık dua

Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi

Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi
Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok

Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER