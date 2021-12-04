Kedi Nazlı'ya kan nakli

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Fatiye Kibar'ın sahiplendiği sokak kedisi, kan kaybı nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde kardeşinden alınan kanın nakledilmesiyle hayata tutundu. Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, "Normalde kedilerde kan nakli yapılabilir ancak uygulamada çok zordur. İki kedinin sakinliği ve bizlerin azmiyle başardık" dedi.