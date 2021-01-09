  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
11 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Altun'dan tepki: Derhal özür dilemelidir
Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Arayanları şaşırtan tesadüf: Alo buyurun ben Ziya Selçuk
Yunan basınından tuhaf AB iddiası: Arnavutluk, yönünü Türkiye'ye çevirdi
Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e mesaj
WhatsApp'ı protesto edenler buraya kaçıyor...
Tapuya gitmeden evi arsayı internetten sattık
Endonezya'da düşen yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişme!
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'
Bakan Dönmez'den Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması açıklaması
Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Ailenin yeni üyeleri
Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu
Survivor Nisa Avokado perisi oldu
Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:10:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 16:26:00

Kedi Kasabası'nda klasik müzik dinletisi

ABONE OL

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için her türlü konfor düşünerek 'Kedi Kasabası' oluşturdu. 20 dönümlük arazide kurulan kasabada, sahipsiz, bakıma muhtaç kediler için barınma ve yaşam alanı hazırlandı.

İçinde ahşap barınaklar, köprü, oyun alanları, kedi kafeteryası, zıplama ve tırmanma yerleri gibi hayvanların gün içinde zevkli saatler geçirmesine imkan sağlanan kasabadaki kediler, yemeklerini klasik müzik eşliğinde yiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim Faruk Kan, kasabada yaşamını sürdüren sokak kedileri için her türlü konforun düşünüldüğü söyledi. Sokak kedilerinin bakıma muhtaç halde kendilerine getirildiğini anlatan Kan, "Buraya gelen kedilerimiz sokaktan geldiği için yaralı veya psikolojileri bozuk olabiliyor. Öncelikle kedilerin tedavileri ve bakımı yapılıyor. İyileştiklerinde onları kedi kasabasına bırakıyoruz. Burada çok güzel bir ortam var." dedi. Ormanlık alan içinde kedilerin keyifli zaman geçirmesi için bütün inceliklerin düşünüldüğünü vurgulayan Kan, "Eğence yerleri, beslenme alanları, özellikle kış aylarında üşümemeleri için konteynerlerimiz var. Bunların içinde ısıtıcılar mevcut. İstedikleri zaman orada kalıyorlar. Burada kediler mutlu şekilde yaşamını sürdürüyor. Düzenli olarak besleniyorlar" diye konuştu. Kan, güneşli havalarda kedilerin alanda zamanını eğlenerek geçirdiği belirterek, "Buradaki kedilerin sayısı sürekli artıyor ancak biz mutlu kedilerin ailelerinin yanında olmasını istiyoruz. Onun için sahiplendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız buradan evinde beslemek için kedileri alıyor. Biz de onları sahiplendirmekten büyük keyif alıyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi sokak kedileri yaşam
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Balık adamlar aynı karede

Balık adamlar aynı karede
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı

Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Bülent Şakrak türkü okuyacak

Bülent Şakrak türkü okuyacak
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular

Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER