Kedi Kasabası'nda klasik müzik dinletisi

İçinde ahşap barınaklar, köprü, oyun alanları, kedi kafeteryası, zıplama ve tırmanma yerleri gibi hayvanların gün içinde zevkli saatler geçirmesine imkan sağlanan kasabadaki kediler, yemeklerini klasik müzik eşliğinde yiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim Faruk Kan, kasabada yaşamını sürdüren sokak kedileri için her türlü konforun düşünüldüğü söyledi. Sokak kedilerinin bakıma muhtaç halde kendilerine getirildiğini anlatan Kan, "Buraya gelen kedilerimiz sokaktan geldiği için yaralı veya psikolojileri bozuk olabiliyor. Öncelikle kedilerin tedavileri ve bakımı yapılıyor. İyileştiklerinde onları kedi kasabasına bırakıyoruz. Burada çok güzel bir ortam var." dedi. Ormanlık alan içinde kedilerin keyifli zaman geçirmesi için bütün inceliklerin düşünüldüğünü vurgulayan Kan, "Eğence yerleri, beslenme alanları, özellikle kış aylarında üşümemeleri için konteynerlerimiz var. Bunların içinde ısıtıcılar mevcut. İstedikleri zaman orada kalıyorlar. Burada kediler mutlu şekilde yaşamını sürdürüyor. Düzenli olarak besleniyorlar" diye konuştu. Kan, güneşli havalarda kedilerin alanda zamanını eğlenerek geçirdiği belirterek, "Buradaki kedilerin sayısı sürekli artıyor ancak biz mutlu kedilerin ailelerinin yanında olmasını istiyoruz. Onun için sahiplendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız buradan evinde beslemek için kedileri alıyor. Biz de onları sahiplendirmekten büyük keyif alıyoruz" ifadesini kullandı.