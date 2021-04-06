Kedi için alevlerin arasına daldı

İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı polyester imalathanesinin 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İmalathanede bulunan Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kalarak vücudunda yanıklar oluştu.

Kadın çaresizlikle dışarı çıkarken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Avcı'nın kedisi Minnoş'u da kurtardı. Avcı, Bozyaka Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Minnoş'a yanık tedavisi ve oksijen desteği sağlayan 110 AKS ekipleri, "İlk bulduğumuzda çok zor nefes alıyordu" dedi.