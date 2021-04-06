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06 Nisan 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 17:00:00

Kedi için alevlerin arasına daldı

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İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı polyester imalathanesinin 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İmalathanede bulunan Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kalarak vücudunda yanıklar oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı polyester imalathanesinin 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İmalathanede bulunan Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kalarak vücudunda yanıklar oluştu.

Kadın çaresizlikle dışarı çıkarken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Avcı'nın kedisi Minnoş'u da kurtardı. Avcı, Bozyaka Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Minnoş'a yanık tedavisi ve oksijen desteği sağlayan 110 AKS ekipleri, "İlk bulduğumuzda çok zor nefes alıyordu" dedi.

Etiketler : izmir buca server avc yangın kedi
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