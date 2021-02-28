Keçilerini otlatırken canlı derse giriyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Esranur Acarca (16), ailesine yardım etmek için keçileri otlatıyor. Eğitiminden geri kalmamak için de aynı anda cep telefonuyla canlı derslere katılıyor.



Esranur'un zor şartlarda derslere katıldığını duyan Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, ona bir tablet gönderdi. Gökçeli, Esranur Acarca'nın ders çalışmak için gösterdiği azmin kendilerini duygulandırdığını belirtti.

20 keçiyle ilgilenen Esranur Acarca, "Derslere dağda bayırda giriyorum, eve gidince kitaplarımdan tekrar ediyorum. Amacım öğretmen olmak" dedi.