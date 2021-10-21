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21 Ekim 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 17:30:00

Kebapçıda nostalji yolculuğu

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde babasıyla lokanta işleten Emre Balakan, antika merakıyla biriktirdiği ve en eskisi 150 yıllık olan 2 bin 500 eşyayı iş yerinin tavan ve duvarlarında sergiliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde babasıyla lokanta işleten Emre Balakan, antika merakıyla biriktirdiği ve en eskisi 150 yıllık olan 2 bin 500 eşyayı iş yerinin tavan ve duvarlarında sergiliyor. Kebapçıya gelenler, 150 yıllık terazi, 120 yıllık kılıç, 100 yıllık kırma tüfek, ibrik, gaz lambası, radyo, para, topaç, plakların arasında nostalji yolculuğuna çıkıyor.

Babasının da antika eşya tutkunu olduğunu vurgulayan Balakan, "Dükkanımızda tarihi eşyalar var. Bir iki parçayla başladık daha sonra almaya başladık. Sonra merak oluşmaya başladı. 2 bin 500 parça eşya var. Nostaljik eşyalar hakkında müşterilerimize tanıtım yapıyorum. Güzel bir duygu." dedi.

Nostaljik eşyaları çok sevdiğini onları dükkanında sergilemekten dolayı büyük bir keyif aldığını anlatan Balakan, bazı müşterilerinin eşyaları görmek için işletmesine geldiğini dile getirdi. Malzemelere gözü gibi baktığını ifade eden Balakan, şunları kaydetti: "Dükkanımızda, radyolar, kilitler, kömürlü ütüler, ibrikler, anahtar takımları ve Çanakkale Savaşı'nda kullanılan miğfer var. Bazı müşterilerimiz evde sakladığı eski eşyaları getiriyor. 'Siz daha iyi değer veriyorsunuz sergileyin' diyorlar. Burada sergiliyoruz. Değer veriyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Müşteriler görünce daha mutlu olup, seviniyorlar. Ailesiyle beraber gelen bazı müşterilerimiz bir daha gelmek istiyor. Fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Müşterilerimizin güzel duyguları oluyor. Bu eşyaları toplamaya devam edeceğim. Müşterilerimize sergi yapmak istiyorum. Eski eşyalara daha çok sevgim var. Babamdan bana geçmeye başladı. Beraber yapmaya başladık. Güzel bir sevgi."

Müşterilerden Sezai Ateş de nostaljik eşyaların arasında kebap yemenin harika bir duygu olduğunu belirterek, ortamın kendisini geçmişe götürdüğünü söyledi. Eski eşyaları görünce mutlu olduğunu aktaran Ateş, "Bizi sevecen hale getiriyor. Çocuksu ruhlarımız ortaya çıkıyor. Çünkü eskiyi hatırlatıyor bize. Biz burada yemek yemeğe değil de aile huzuru, birbirimizle sinerji yaşadığımız, eski noktalarımızı doruklara çıkartan yere geldiğimizi düşünüyoruz ve hissediyoruz. Onlara bizlere bunları hissettirdiği içi teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : Kebapçıda nostalji Kahramanmaraş Onikişubat Emre Balakan
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