Kazmayı vurdukça tarih çıkıyor

İstanbul Eyüpsultan'da Karyağdı Baba Tekkesi'nin bulunduğu alanda Arkeoloji Müzeleri denetiminde kazıya başlandı. Kazılar sırasında döşeme altından, eski dergah binasının kalıntıları ve tarihi mezar taşları çıktı. İlk kuruluş dönemi 16. yüzyıla kadar uzanan dergah, 19. Yüzyıl'da, Vaka-i Hayriye olayları sırasında yıkıldı ve daha sonra yeniden inşa edildi.

TAŞLARIN 70 CM ALTINDA

Eski dergahtan yalnızca 'Selamlık' denilen yapı kalmıştı. İstanbul'un tasavvuf kültürü ve Bektaşi geleneği için önem taşıyan ve yok olan bu alan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla, gün yüzüne çıkacak. Kazılarda, döşeme taşlarının 70 cm altında, tarihi dergahın duvarları, zemin döşeme yapıları ve tarihi mezar taşlarına ulaşıldı. Kazı tamamlandığında, bütün dergah binasının yapı izlerine ulaşılmış ve bu yapının nasıl bir yapı olduğu, bilimsel olarak ortaya çıkarılmış olacak. Daha sonra ise dergahın rekonstrüksiyon projesinin inşasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İstanbul'un tasavvuf ve kültürel ortamları için Eyüp çok değerli bir yer. Eyüp'te her türlü tarikat yapılarının olduğunu biliyoruz. İstanbul Kültürü için tarikatlar çok önemli. Bu aşamadan sonra kazıyı devam ettirip yapının temel izlerine ulaşacağız" dedi.