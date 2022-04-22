Kaz 'Alvin'in insan sevgisi

Ankara Altındağ'da beyaz eşya ve kombi teknik servisi olan Tamer Yağmur, iki yıl önce yavruyken alıp beslediği kaza "Alvin" adını verdi. Yağmur; markete, parka, bankaya veya diğer esnaf komşularına ziyarete giderken Alvin'i yanından ayırmıyor.



Kazına yeğeninin adını verdiğini belirten Yağmur, şehir dışına bile kazıyla beraber gittiğini, Alvin'i arabasının kasasında taşıdığını anlattı. Alvin'in, kendisini görmediği zamanlarda sürekli bağırdığını söyleyen Yağmur, "Birbirimizden pek ayrı kalamıyoruz" dedi.