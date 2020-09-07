Kayseri'deki kavgada bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Kayseri Esentepe Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi silahına sarılınca taraflardan biri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Antalya Sokağı'nda N.A. (41) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A, şüpheli tarafından tabanca ile vuruldu.
Çevredekilerin yardımıyla Kayseri Şehir Hastanesine götürülen N.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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