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25 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : kayseri yolcu otobüsü otomobil kaza
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