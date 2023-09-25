Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Edirne'de bir evde 415 litre sahte içki ele geçirildi
- Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu
- Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
- Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
- Kıbrıs gazisi 43 yıldır günlük tutuyor
- Kilis'te aile fertleri arasında taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı