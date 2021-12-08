08 Aralık 2021 Çarşamba 00:55:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 00:55:00
Kayseri'de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Kaynak: AA
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Kayseri'de saatteki hızı 90 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.
Gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.
Binalardan kopan parçalar, araçlara zarar verirken bazı yerlerde de elektrik tellerinin kopmasına yol açtı.
İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken, vatandaşlar da şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.