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05 Ocak 2022 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 11:10:00

Kayseri'de PKK ve El Nusra'ya operasyon! Gözaltına alındılar

Kaynak: İHA

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi ile El Nusra silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca El Nusra Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu G.E.H. de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.

Etiketler : Kayseri İl Jandarma Komutanlığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü El Nusra Silahlı Terör Örgütü
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