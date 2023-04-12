12 Nisan 2023 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 20:26:00
Kayseri'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.H'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Adana kara yolu ilçe yakınında yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtakı A.O. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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