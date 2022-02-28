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28 Şubat 2022 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 20:56:00

Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 18.30'da merkez üssü Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17,83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Merkez üssü Pınarbaşı ilçemizin Halitbeyören Mahallesi'nde meydana gelen ve hafif şekilde hissedilen deprem sonrası hasar tespit çalışmalarımız başlamıştır. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir" dedi.

Etiketler : Kayseri afad deprem
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