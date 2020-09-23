  • BIST
    1105.84
  • Dolar
    7,6801
  • Euro
    9,0000
  • Altın
    466,3690
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuşlardı! 2 kişi gözaltına alındı
İsrail heyeti Bahreyn'de! İlişkileri normalleştirme anlaşmasını görüşecekler
Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
TEKNOFEST 24 Eylül'de Gaziantep'te başlıyor... İşte açılış programı
Kütahya'da virüsten ölen adamın tabutunu da yaktılar
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Kaymakamlık fark etti
Yeniden Antalya Limanı'nda!
Sevindiren haber: Vaka artışını şimdilik durdurduk
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Cezeri açıkalması! Tarih verdi
İspanyollar duyurdu: Kalinic Beşiktaş'ta
Libya ordusu açıkladı: Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, Tahran ile ekonomik savaşa girdi
Koronavirüs vakalarında yeni rekor!
Başkan Erdoğan, Leyen ile video konferansla, Stoltenberg ile telefonla görüşecek
Fetullahçı terör örgütünün avukatlık yapılanmasına operasyon! 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı: Bilgi döngüsü bizi çok etkiledi
Bakan Soylu'dan kira eleştirisi
Libya ordusu açıkladı: Wagner paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü
Rusya'da "Son Ahit Kilisesi" dini gruba operasyon!
Bakan güzel haberi duyurdu: Çok daha ucuza mal edeceğiz
Mehmetçik'e özel olarak geliştirildi, kesintisiz atış imkanı
Rusya'da koronavirüs bilançosu artıyor: Vaka sayısı 1 milyon 122 bini geçti
ABD'den BAE'ye kötü haber! "Almak için yemin ettik" demişlerdi
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:32:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 12:36:00

Kayseri Valisi: Vaka artışını şimdilik durdurduk

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, kentte 'Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz' şeklinde çağrı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu çağrıya uyan vatandaşlara teşekkür eden Günaydın, "Söyleyeceğim şeyler lütfen çok yanlış anlaşılmasın, riskin bittiği anlamına gelmiyor. Vaka sayılarına son 15 günde baktığımızda yapılan çalışmalar ve destek, vakaların durmasına neden oldu. Yine 15 gün evimizden çıkmayacağız, yine kurallara uyacağız. Risk bitmedi, işimiz bitmedi, yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak. Risk kaynaklarını tek tek analiz ediyoruz. Geçen hafta piknik alanlarını ve oyun alanlarını kapattık. Esnafımıza uyarıda bulunuyoruz, tedbirlere, kurallara uyulmadığını tespit ettiğimiz kişilere cezai işlem yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe uymamız lazım" dedi.

'MERDİVEN ALTI EVLERDE BAZI ÇOCUKLAR DERS ALIYOR'

Kayseri'de bazı çocukların merdiven altı tabir edilen evlerde ders aldığını ancak buraların sağlık açısından uygun olmadığını söyleyen Vali Günaydın, şöyle konuştu:

"Elbette çocuğumuzun eğitimi çok önemli; ama 'çocuğumuz geri kalacak' diye gidip merdiven altı tabir edilen evlerde bir araya gelmelerle, bazı çocuklar dersler alıyor. Bunlar çok büyük risk. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği standartlarda devlet okullarımızda, özel okullarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Özel eğitim kurslarımızda eğitim devam ediyor. Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Ama bu çocukların evlerde bir araya gelmesiyle çocuğun kaptığı virüs maalesef dedesine, anneannesine bulaşabiliyor. Bu konuda oluşturduğumuz ekipler her gün denetimlerine devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına bütün riskli alanlara müdahale ediyoruz."

'AYAKTA 15 GÜN DAHA YOLCU ALINMAYACAK'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin her türlü önlemi aldığını belirterek, "Belediye olarak ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bünyemize kattığımız 24 yeni otobüsle vatandaşlarımızın ulaşımları kısa sürede ve konforlu şekilde sağlayacağız. Bizler ulaşım konusunda tramvayda ve otobüslerde ayakta yolcu almama kuralını 15 gün daha uzattık" dedi. Öte yandan, Gevhernesibe ve Cami Kebir mahallesinde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde kurallara uymayan bazı iş yeri sahiplerine ceza uygulandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER