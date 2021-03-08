Van'ın Gürpınar İlçesi'ndeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde son 16 yılı gönüllü 59 yıldır bekçilik yapan ve dünyada Urartuca'yı bilen az sayıda insandan biri olan Mehmet Kuşman (81), roman kahramanlarından biri oldu. Yazar Enver Şengül'ün 'Kayıp Zamanın Bekçisi' kitabında Mehmet Kuşman, romanın ilk bölümünde gerçek kimliği ile yer alsa da daha sonra gelişen ve kurgusal olarak kaleme alınan zamana yolculuk bölümünde ise Urartu Kralı 2. Sarduri'nin ordusunun komutanını canlandırıyor.

