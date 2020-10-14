Kayıp hemşireyi arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Kaynak: AA
Aydın Didim'de günlerdir kayıp olarak aranan Hatice hemşirenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hatice Tusu hemşirenin en son görüştüğü arkadaşı S.A. tarafından öldürülerek bataklık alana atıldığı tespit edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.
Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.
Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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