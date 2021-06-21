KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen göç yolu rotanın açılışı yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi" dedi. Gruba yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti.