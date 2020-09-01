Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Ailesinin kayıp ilanı vererek aradığı 10 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.
Adana'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Yüreğir Hidroelektrik Santralinde görevli özel güvenlik ekibi, DSİ’ye ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin öldüğünü tespit ettiği erkek çocuğunun cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Cesedin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulfazıl Hamidi olabileceğini değerlendirerek durumu ailesine bildirdi.
Olay yerine gelen Hamidi’nin yakınları ölen kişinin oğulları olduğunu teşhis etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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