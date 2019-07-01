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01 Temmuz 2019 12:28 | Pazartesi

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam 7 saat sonra arazide yaralı bulundu

Karaman'da, namaz kılmak için camiye gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha dönmeyen alzheimer hastası Adnan Şan (67),  AFAD ekiplerinin yaptığı arama sonucu yaklaşık 7 saat sonra evinin 10 kilometre ilerisinde dağlık arazide başından yaralı halde bulundu. Dengesini kaybedip düşmesi sonucu  yaralandığı belirlenen Şan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Değirmenbaşı köyünde oturan Adnan Şan, öğle namazını kılmak için dün saat 12.30 sıralarında camiye gitmek üzere evden ayrıldı. Şan'ın dönmemesi üzerine ailesi çevrede arama yaptı. Yapılan arama sonucu izine rastlanılmadı. Bunun üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma'ya ait eğitimli köpeğinde katıldığı arama  çalışma sonucunda Şan,  saat 19.30 sıralarında evin 10 kilometre ilerisinde dağlık arazide başından yaralı halde bulundu. Dağlık arazide dengesini kaybedip düşmesi sonucu  yaralandığı belirlenen Şan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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