Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam 7 saat sonra arazide yaralı bulundu

Değirmenbaşı köyünde oturan Adnan Şan, öğle namazını kılmak için dün saat 12.30 sıralarında camiye gitmek üzere evden ayrıldı. Şan'ın dönmemesi üzerine ailesi çevrede arama yaptı. Yapılan arama sonucu izine rastlanılmadı. Bunun üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma'ya ait eğitimli köpeğinde katıldığı arama çalışma sonucunda Şan, saat 19.30 sıralarında evin 10 kilometre ilerisinde dağlık arazide başından yaralı halde bulundu. Dağlık arazide dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaralandığı belirlenen Şan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA