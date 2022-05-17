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17 Mayıs 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 17:30:00

Kaybettiği kimliği hayatını kararttı

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Kocaeli'de yaşayan 28 yaşındaki zihinsel engelli Uğur Dektaş'ın evine, kaybettiği kimliği kullanılarak kendisi adına açılan şirketin borcu geldi. 7 buçuk milyon lira borcu gören Denktaş'ın hayatı karardı.

Kocaeli'de yaşayan 28 yaşındaki zihinsel engelli Uğur Dektaş'ın evine, kaybettiği kimliği kullanılarak kendisi adına açılan şirketin borcu geldi. 7 buçuk milyon lira borcu gören Denktaş'ın hayatı karardı.

2015 yılında kimliğini kaybettiğini, 3 yıl sonra çalıştığı markete maliyeden ekiplerin geldiğini söyleyen Denktaş, "Mahkemelik olduk. Şimdi de bana borç kağıdı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum, mağdurum" dedi.

Etiketler : Kaybettiği kimliği hayatını kararttı Kocaeli Uğur Dektaş
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