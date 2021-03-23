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23 Mart 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 17:30:00

Kaya bahçeleriyle su tasarrufu

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Manisa'nın Kula ilçesinde park ve bahçede volkanik taş ve kayalarla oluşturulan "kaya bahçeleri" sayesinde günlük yaklaşık 300 bin litre sudan tasarruf edildiği belirtildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde park ve bahçede volkanik taş ve kayalarla oluşturulan "kaya bahçeleri" sayesinde günlük yaklaşık 300 bin litre sudan tasarruf edildiği belirtildi. Bahçelere, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası ve Çin çalısı gibi 25'e yakın bitki dikildi.

Etiketler : Manisa Kula sudan tasarruf
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