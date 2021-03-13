Kavuşma anında görsel şov

Besiciler, şubat ayında doğumu gerçekleşen kuzular ile koyunlarını süt verimini arttırmak için ayrı ayrı ahırlarda tuttu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Mollapolat Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Cengiz Şen, 200 kuzuyu dün anneleriyle buluşturdu. Sabahın ilk ışıklarında ahır kapılarının açılmasıyla heyecanla koşan kuzular, annelerini sesinden ve kokusundan tanıdı. Sürü içine giren kuzuların anneleriyle koklaşması ve seslerini çıkarması renkli görüntüler oluşturdu.

