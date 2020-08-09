Kavurucu sıcakta sebze hasadı
Kaynak: IHA
Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden olan Erzincan Uluköy'de çoğunluğu kadınlar 40 dereceyi bulan sıcak altında tarlada biber, domates ve patlıcan topluyor.
Gün ağarmasının ardından evden çıkarak tarlanın yolunu tutan kadınlar, akşama kadar çalışıyor. Nüfusunun yüzde 85’i sebzecilikle uğraşan Uluköylüler, Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünün sebze ihtiyacını karşılıyor.
Sıcak hava altında yeşilbiber hasadı yapan üreticiler tarladaki fiyatların düşük marketlere ise yüksek yansıdığını söyledi.
Sebzeden istenilen kazancı sağlayamadıklarını ifade eden üreticiler, çözümün yerli tohum ve fidede olduğunu belirtti.
- Kavurucu sıcakta sebze hasadı
- Çatışmanın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- Otobüsü durdurup kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı!
- Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Ani sel, su baskını, yıldırım meydana gelebilir
- Hastanenin güvenlik görevlisine çirkin saldırı
- Bomba gibi patladı! Cayır cayır yandı