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08 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00

Kavga ihbarından sürpriz çıktı

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Aydın'da kavga ihbarı yapan esnaf, olay yerine gelen polislere pastayla sürpriz yaptı. Polisleri konfeti patlatarak üzerinde "176. yılınız kutlu olsun" yazılı pastayla karşılayan esnaf, alkışlarla Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cuma Mahallesi 213 Sokak'taki esnaflar adına Ercan Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. Olay yerine yönlendirilen ekipler, sürprizle karşılaştı. Komiser Muzaffer İmamoğlu, anonsun ardından ekibiyle bölgeye geldiğini belirterek, şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi. Polis memuru Yasemin Otavlı da "Kavga var diye geldik. Aceleyle koşturarak geldik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf Ercan Aksoy da özellikle Kovid-19 salgını döneminde polislerin yoğun mesai harcadığını, Türk Polis Teşkilatının 176. yılı olması dolayısıyla da kendilerine moral olması amacıyla böyle bir sürprizi yaptıklarını kaydetti.

Etiketler : polis sürpriz kavga ihbarı
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