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14 Eylül 2021 Salı 00:03:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 00:03:00

Kavanozun içinden 312 parça tarihi eser çıktı

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Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda sikke, mühür ve takıların bulunduğu 312 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası V.Ç'nin elinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan ve ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan V.Ç. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde yakalandı.

Ekipler, V.Ç'nin üzerinde yaptığı aramada altın yüzük ve sikke ile kaçtığı sırada araçtan attığı poşete sarılı kavanozun içinde değişik dönemlere ait 9 madeni yüzük, 4 kolye ucu, 11 metal obje, 1 mühür ve farklı dönemlere ait 285 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Komutanlığı İl Jandarma Amasya
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