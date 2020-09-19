  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... İçişleri'nden flaş açıklama: 3 terörist daha teslim oldu
2021 Türkiye'nin yılı olacak! İngilizler tatil için ilk sıraya aldı
Dünya Türkiye'yi konuşuyor... Testleri başarıyla geçen CEZERİ dünya basınında
Vali Yerlikaya'dan Gaziler günü mesajı
Güldür Güldür Show yeni sezon ekibinde kimler var? Naime olacak mı?
ABD'de büyük skandal! Trump terör örgütü dedi, FBI övdü
BUDO bazı seferlerini iptal etti
Kastamonu'daki yangın kontrol altına alındı
Türkiye Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ignatius'a Kaşıkçı üzerinden ders gibi sözler
Yunan'ın alçak manşetine Mustafa Şentop tepki gösterdi: Her alanda gereken dersi verme kudretine sah ...
BAE ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor
Bakan Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğine katıldı
Trump ile FBI Direktörü arasında 'Antifa' anlaşmazlığı
ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı
Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı
Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
Trump korona aşısı için tarih verdi
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
WSJ: Suudi Kral ve Veliaht Prens Selman, İsrail'le normalleşme konusunda ayrışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk firmaya teşekkür
Irak'ta 'cumhurbaşkanlığı ile hükümet seçiminde değişiklikler öngören yasa tasarısı' hazırlandı
Jandarma, yaylacılara yaylalarda erzak bırakmamaları uyarısını yaptı
19 Eylül 2020 Cumartesi 08:02:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 08:02:00

Kastamonu'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kastamonu Taşköprü'nün Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi.

Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Köy sakinlerinden Yavuz Yıldız, AA muhabirine, yangının akşam saatlerinde çıktığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmak için gitmiştim. Babam telefonla aradı köyün yan tarafından duman çıkıyormuş diye. Gidip baktığımda alevleri gördüm ve itfaiyeye haber verdik. Yangın köye yakın bir alandaydı." dedi.

Çevre köylerden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gelen Sinan Aydoslu ise "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Geçen haftalarda çok büyük bir yangın oldu bölgemizde. Benzer bir acıyı yaşamamak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER