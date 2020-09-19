Kastamonu'daki yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Kastamonu Taşköprü'nün Şahinçatı köyü Okçu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Karadere, Hanönü ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi.
Okçu Mahallesine 150 metre kala kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Köy sakinlerinden Yavuz Yıldız, AA muhabirine, yangının akşam saatlerinde çıktığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmak için gitmiştim. Babam telefonla aradı köyün yan tarafından duman çıkıyormuş diye. Gidip baktığımda alevleri gördüm ve itfaiyeye haber verdik. Yangın köye yakın bir alandaydı." dedi.
Çevre köylerden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gelen Sinan Aydoslu ise "Yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Geçen haftalarda çok büyük bir yangın oldu bölgemizde. Benzer bir acıyı yaşamamak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz." diye konuştu.
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