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03 Nisan 2023 Pazartesi 21:44:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 21:44:00

Kastamonu'da karaya oturan yük gemisi römorkör bekliyor

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dümeni kilitlenerek karaya oturan yük gemisi römorkör bekliyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giderken dün Alayazı köyü mevkisinde karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi için römorkör bekleniyor.

Bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.

Karaya oturan yük gemisi bölge sakinlerinin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan Hasan Güler, Alayazı köyü burnunda karaya oturan gemiye bakmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Ahmet Eren ise kurtarılmayı bekleyen geminin çevrede ilgi uyandırdığını kaydetti.

Etiketler : Yunanistan Kastamonu Cide ilçesi

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