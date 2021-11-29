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29 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00

Kastamonu'da bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Kastamonu'da Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi doktorlarından Baş (65) hayatını kaybetti.

Baş'ın naaşı yarın İnebolu ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin Kovid-19 salgını sürecinde ikinci sağlık şehidini verdiği belirtilerek, "Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi yönetimine, doktorlarına ve personeline başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 22 Aralık 2020'de hastane çalışanı Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök de Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmişti.

Etiketler : kastamonu koronavirüs hastane
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