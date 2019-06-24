Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartamanı davası başladı

Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu ikisi tutuksuz üç sanık yargılanıyorken biri tutuksuz biri tutuklu iki sanık duruşmaya katıldı. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.